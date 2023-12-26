Trabzonspor'da transfer zirvesi

Karadeniz devinin yönetimi, ara transfer dönemi için kolları sıvıyor. Takımın başına geçtiği günden itibaren, "Kadro kalitesini artırmamız gerek" diyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk etapta stoper, orta saha ve forvet hattına takviye beklediği belirtiliyor. Bütçe ve yabancı kontenjanına bağlı olarak daha fazla isim de alınabilir. Bu doğrultuda Başkan Ertuğrul Doğan ile Avcı'nın bir araya gelmesi ve transfer listesine son şeklini vermesi bekleniyor. Bu toplantı sonrası gerekli kararlar alınacak ve adımlar atılmaya başlanacak.

MAREK HAMSIK TARZI ISIMLER

Başkan Ertuğrul Doğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Marek Hamsik gibi bir futbolcu almamız lazım. Kimsenin tartışmayacağı, geldiğinde 'tamam işte budur' diyeceği futbolcular üzerinde duruyoruz" diyerek yol haritası hakkında ipuçlarını vermişti. Yönetim bir yandan da yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor. Bu nedenle gönderilecek futbolcular hakkında da zirveden bir karar çıkması bekleniyor. Ancak Avcı'nın takımda düşünmediği isimler için şu ana dek gelmiş resmi bir teklif yok. Bu konuda yoğun çalışma var.

ÖNCELİK NOKTA ATIŞI TRANSFER

Kadro planlamasının doğru yapılmasının yanı sıra takımda kontenjan sıkıntısı da bulunduğuna dikkat çeken Başkan Ertuğrul Doğan, transferde yol haritasını açıkladı. Doğan, "Nokta transferi yapmak önceliğimiz. İhtiyaç duyulan mevkilerde oyuncu fazlalığı yaşamamak için öncelikle yararlanamayacağımız oyuncuları satacağız. Şu an 15 yabancı oyuncumuz var. Yani bir fazla oyuncumuz var. Kontenjanımızda azaltmaya gitmeliyiz. Gelecek teklifi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.