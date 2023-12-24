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Volkan Bayarslan ile olmadı
Maçın hakemi Volkan Bayarslan, bordo-mavililere ters gelmeye devam ediyor. Fırtına, Bayarslan'ın yönettiği son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti. Onda da Beşiktaş'ı mağlup etmişti. Dün RAMS Başakşehir karşısında bu şanssızlık zinciri yine kırılmadı. Karadeniz temsilcisi evinde ağırladığı RAMS Başakşehir'e mağlup edemedi.
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