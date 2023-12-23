Trabzonspor Başakşehir karşısında! İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, bu sezon bir ilki başarmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alan ve sadece 1 kez kaybederek 14 puan toplayan Fırtına, 4. sıraya kadar yükseldi. Karadeniz devi, Papara Park'ta Başakşehir engelini de geçerek, lige verilecek kısa araya moralli girmek istiyor. Karadeniz devi, Başakşehir'i devirip bu sezon ilk kez üst üste 3 lig maçını kazanmak istiyor. Daha önce Bjelica ve Avcı ile en fazla 2 maçlık serisi bulunan Fırtına, Gaziantep ve İstanbulspor'un ardından Başakşehir'i mağlup etmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Visca, Onuachu

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ousseyneu, Lima, Abeid, Berkay, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek

BAYARSLAN TEDİRGİNLİĞİ

Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Fırtına, Bayarslan ile kazanmakta zorlanıyor. Fırtına, daha önce Bayarslan'ın düdük çaldığı 8 maçta tek galibiyet alırken, 5 kez berabere kaldı ve 2 kez mağlup oldu. Bayarslan, bu sezon Trabzonspor'un 5. haftada Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği ve 13. haftada Sivas ile 3-3 berabere kaldığı maçları yönetti.

İLK DÖNEMDE BAŞARDI

2020-21 sezonunun 9. haftasında ilk dönemine başlayan Avcı, o dönem şampiyonluğa ulaşmıştı. 2022-23'ün 23'üncü haftasının sonunda takımdan ayrılan Avcı, 216 gün sonra 12 Ekim 2023 tarihinde yeniden Trabzonspor'a geri döndü.

YENİLGİYİ UNUTTU

Ligin 9. haftasında Bjelica'nın yerine gelen Abdullah Avcı, deplasmanlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı yönetiminde çıkılan 8 maçın 4'ü dış sahada oynanırken, bordo- mavililer 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Deplasmanda F.Bahçe'yi 3-2, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fırtına, Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı ve İstanbulspor'u devirdi

ALTINCI KARŞILAŞMA

Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibin başında 6. kez Başakşehir'e rakip olacak. İlk olarak 2020-21 Süper Kupa finalinde Başakşehir'le karşılaşan tecrübeli hoca, Fırtına ile 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Avcı ayrıca Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Başakşehir'le 1 kez karşılaşmış ve 1 puan almıştı

FIRTINA ÜSTÜN: 14-10

İKI takım bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Rekabete Trabzonspor 14 maçı kazandı. Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken, 11 kez de beraberlik çıktı. Fırtına'nın evinde oynadığı maçlarda da 5'e 4'lük üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon Papara Park'taki maçı 1-0 kazanan bordomavililer, deplasmanda ise 3-1 kaybetmişti.

BİLETLERE İLGİ YİNE AZ

Son 2 lig maçını deplasmanda oynayan ve kazanan Trabzonspor, 20 gün sonra taraftarının karşısına çıkacak. Başakşehir mücadelesinin biletlerine ilgi beklenen seviyede değil. Kombinelerle birlikte satılan koltuk sayısı 25 bin civarında. Fırtına, 5. haftadaki Beşiktaş derbisinden bu yana Papara Park'ta dolu tribünler önünde oynayamıyor.