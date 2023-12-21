Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi kararı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden peş peşe Avrupa Süper Ligi açıklamaları geldi. Son olarak Trabzonspor da Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor AŞ olarak, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve işbirliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla birlikte çalışmasıyla güvence altına alınabileceği yönündeki görüşümüzü yineliyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği ve sözde Süper Lig projesini hiçbir şekilde desteklemeyen karar ışığında odak noktamız bu olacaktır."