Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi kararı

Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi kararı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden peş peşe Avrupa Süper Ligi açıklamaları geldi. Son olarak Trabzonspor da Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 23:56
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi kararı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden peş peşe Avrupa Süper Ligi açıklamaları geldi. Son olarak Trabzonspor da Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor AŞ olarak, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve işbirliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla birlikte çalışmasıyla güvence altına alınabileceği yönündeki görüşümüzü yineliyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği ve sözde Süper Lig projesini hiçbir şekilde desteklemeyen karar ışığında odak noktamız bu olacaktır."

DİĞER
ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr'ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti'deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel'li CHP hakkında bomba açıklamalar
F.Bahçe'de flaş Savic gelişmesi!
F.Bahçe'ye Sambacı libero!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor Başakşehir maçına hazırlanıyor
Mısır kralı Trezeguet! Bir açıldı pir açıldı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Aralık rakamları
STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ 2023
Süper Loto çekildi (21 Aralık)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi kararı! Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi kararı! 23:55
PFDK sevkleri açıklandı! Fred ve Mert Hakan... PFDK sevkleri açıklandı! Fred ve Mert Hakan... 23:21
Erman Toroğlu'dan Rıza Çalımbay eleştirisi Erman Toroğlu'dan Rıza Çalımbay eleştirisi 23:11
Tekke: Tebrik edilecek bir mücadele! Tekke: Tebrik edilecek bir mücadele! 22:56
Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! 22:49
Beşiktaş Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı! Beşiktaş Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı! 22:45
Daha Eski
Semih Kılıçsoy: Özür dileriz Semih Kılıçsoy: Özür dileriz 22:40
Toroğlu'dan flaş sözler! "Beşiktaş'a nasıl alırsınız?" Toroğlu'dan flaş sözler! "Beşiktaş'a nasıl alırsınız?" 22:35
" Bu kadar duyarsız olunur mu?" " Bu kadar duyarsız olunur mu?" 22:28
Omar Colley: Kabus gibiydi! Omar Colley: Kabus gibiydi! 22:23
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:00
Kartal'a Dolmabahçe'de Alanya şoku! Kartal'a Dolmabahçe'de Alanya şoku! 21:58