Trabzonspor stoperini Rusya'da buldu! Ocak ayında...

Önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen bordo-mavililer, esas transfer hareketliliğini yaz döneminde yaşayacak. Ancak ocak ayında kritik 2-3 bölgeye takviye düşünülüyor. Bu mevkilerden biri de stoper. Kiralık olan Benkovic ve bonservis bedeli ödenmeden sezon başı kadroya katılan Fernandez, Abdullah Avcı'nın planlamasında yok. Pek çok stoperi izleyen Trabzonspor'un scout ekibinin radarındaki isimlerden birinin Wilyan Rocha olduğu öğrenildi. CSKA Moskova takımı forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 1.91 boyunda. Kulübüyle 1.5 yıl daha kontratı bulunan Rocha için ocak ayında girişimler başlayabilir.