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Fırtına'nın yıldızına dev talip! Eski hocası istiyor

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da takımda fazla forma şansı bulamayan Enis Bardhi'ye sürpriz bir talip çıktı. Yıldız ismin eski hocasının çalıştırdığı takım, transfer için harekete geçti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Fırtına'nın yıldızına dev talip! Eski hocası istiyor

Bordo mavili takımda istediği kadar forma şansı bulamayan Bardhi'ye Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin talip. Kuzey Makedonyalı orta sahayı kadrosunda görmek isteyen Trabzonspor'un eski teknik direktörünün bu talebi üzerine Alman ekibi harekete geçti. Henüz resmi teklif yapılmayan Bardhi için yetkilendirilen bir menajerin gelecek hafta Trabzon'a gelerek görüşmelere başlayacağı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncuyu geçen sezonun başında Levante'den 3 milyon euro'ya transfer eden Trabzonspor, bu futbolcunun satışından zarar etmek istemiyor.

Bu sezon 13 maçta 2 gol 2 asist ile oynayan Bardhi, toplamda bordo mavili formayla 55 maça çıktı ve 9 gol 2 asiste imza attı.

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