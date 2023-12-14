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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da flaş Gomez gelişmesi!

Trabzonspor'un sezon başında La Liga ekiplerinde Cadiz'e bedelsiz olarak kiralanan Maxi Gomez ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. İspanyol basını, Urguaylı yıldızın devre arasında Trabzonspor'a geri dönebileceğini ileri sürdü. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da flaş Gomez gelişmesi!

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Trabzonspor'un sezon başında La Liga ekiplerinden Cadiz'e bedelsiz olarak kiraladığı Uruguaylı forvet Maxi Gomez ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Takvim'in El Gol Digital'den derlediği haberde, Cadiz'de kariyerinin en verimsiz dönemini yaşayan Maxi Gomez'in 31 Aralık'a kadar gol atamazsa, takımdan mutlaka ayrılacağını öne sürdü.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Maxi Gomez'in gol yollarındaki suskunluğunun devam etmesi halinde Trabzonspor'a geri döneceği ifade ediliyor. Fırtına, bir önceki sezon kadrosuna kattığı Gomez'i sezon başında Cadiz'e bedelsiz olarak kiralamış ve sözleşmesine sezon sonunda zorunlu olmayan 3 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu. 27 yaşındaki golcü futbolcunun Trabzonspor ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

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