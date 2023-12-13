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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, kulübün tarihi başarılarının yer aldığı Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 18:30
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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Avcı'nın kulübün tarihi başarılarının yer aldığı müzeyi gezdiği belirtildi.

Ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan Avcı, "Trabzonspor, 1900'lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılılar kazanmış köklü bir kulüp. Biz de müzemize üç kupa eklemenin onurunu yaşadık. Böyle tarihi zaferlerin yer aldığı müzeye katkıda bulunmak bizleri gururlandırıyor. İyi ki Trabzonspor var." ifadelerini kullandı.

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