TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına için Correia iddiası!

Transfer dönemi yaklaşırken İtalyan basını, Trabzonspor'un adını birçok oyuncuyla birlikte anmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Triestina forması giyen Omar Correia. 23 yaşındaki Fransız futbolcunun kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 500 bin euro. Ön libero pozisyonunda oynayan Correia'yı CSKA Moskova, Ferencvaros ve Zürih de takip ediyor.

UMUT BOZOK TAKIM ARIYOR

Trabzonspor'a büyük umutlarla ve gol kralı apoletiyle gelen Umut Bozok aradığını bulamadı. Abdullah Avcı döneminde de şans bulamayan tecrübeli forvetin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncuya Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'den teklifler olduğu kaydedildi. Umut'un Fırtına ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ara transfer döneminde ayrılması yüksek ihtimal.