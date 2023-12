100'ü güldü

Süper Lig'de Nenad Bjelica sonrası Abdullah Avcı'yı göreve getiren Karadeniz devi daha iyi sonuçlar elde etmeye başlamıştı. Ancak son iki haftada önce Sivas ile 3-3 berabere kalınması, ardından Kayserispor yenilgisi moralleri bozmuştu. Hafta arası Çorum FK'yı devirerek kupada 5. tura çıkan Trabzonspor, Gaziantep FK'yı mutlak yenmek için sahaya çıktı. Bordo mavililer, neredeyse tek kale oynadığı ilk yarıda 4 müthiş kurtarış yapan kaleci Nita'yı geçemedi. 36 yaşındaki Rumen eldiven, kalesinde resmen duvar ördü.

KASIRGA GİBİ BAŞLADI

Ancak Trabzonspor ikinci yarıda kasırga gibi başladı. 48'de Visca'nın ortasında topa vuran Onuachu'nun topunu Djilobodji çizgiden çıkardı. Devamında Trezeguet meşin yuvarlağı kafa ile ağlara gönderdi: 0-1. 59'da ceza alanının sol tarafında topla buluşan Bakasetas, mermi gibi sert vurdu: 0-2. 76'da sağ kanatta topla gelen Visca'nın ortasında Enis Destan kafayı vurdu ama kaleci Nita çıkardı. Devamında Trezeguet topu ağlara gönderdi: 0-3. 80'de Dragus attığı frikik ile skorunu ilan etti: 1-3.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı. Trabzonspor'un her zaman hedeflerinin olduğunu söyleyen Avcı, "Oyuncularım plana çok sadık kaldı. Edin Visca'nın pasları gol olsa 6-7 asist yapabilirdi. İyi, güçlü ve büyük bir aileyiz. Bunu devamlı, istikrarlı bir hale getirmek için çalışacağız. Organizasyona sadık kaldıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır. Oyun olarak da skor olarak da harikaydı. Onun için biz kenetlendiğimiz sürece Trabzonspor her zaman bu ligin en iyi takımıdır" dedi. Avcı şöyle devam etti: "Bilimi, teknolojiyi, beslenmeyi iyi kullanan bir kulübüz. Kazanma alışkanlığımızı en iyi şekilde yapmalıyız. Bu şehrin ne istediğini çok iyi biliyorum."

MENDY STOPERE GEÇTİ

Fırtına'nın stoperlerinden Benkovic ve Fernandez'in 21 kişilik maç kadrosunda yer almadığı Gaziantep FK maçında, yedek kulübesinde iki stoper Baniya ve Hüseyin Türkmen olmasına rağmen, Abdullah Avcı, orta saha Mendy'yi stoperde tercih etti. Avcı, "Mendy tercihi, bir maç orta saha ve savunmada çeşitli mevkilerde kullandık. Kaliteyi daha fazla arttırabilmek için bunu yaptık" ifadesini kullandı.

DÖRDÜNCÜ SIRAYA ÇIKTI

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde şu ana kadar 7 karşılaşmaya çıktı. 4 defa sahadan galibiyetle ayrıldı. 2 mücadele eşitlikle sonuçlandı. Geçen hafta ise Kayserispor'a mağlup olarak tek yenilgisini almıştı. 60 yaşındaki hoca ile toplamda 14 puan toplayan Fırtına, bu hafta 4. sıraya tırmandı. Toplamda 26 puana ulaşan bordo mavililer, Adana Demir ve Beşiktaş'ı geçti.

HEDEF 3 MAÇTA 9 PUAN

Bordo mavili takımın 2023 yılında sahaya çıkacağı 3 maç kaldı. Önümüzdeki hafta Samsunspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanının ardından ise takvim yılının son karşılaşmasını Başakşehir ile Papara Park Stadı'nda oynayacak. Karadeniz Fırtınası bu 3 karşılaşmadan 9 puan toplayarak 2023'te ligi daha üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor.

AVCI'DAN 5 FARKLI OYUNCU

Teknik direktör Abdullah Avcı, Çorum kupa maçına çıkan ilk 11'e göre 5 değişik yaptı. G.Antep sınavına sağ bekte Mehmet'in yerine Larsen, stoperde Baniya'nın yerine Berat, Umut'un yerine Abdülkadir Ömür, Fountas'ın yerine Trezeguet ve Enis Destan'ın yerine Onuachu oynadı.

YARIŞTAN KOPMAKY AKIŞMAZ

G.Antep karşısında 3 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. 27 yaşındaki eldiven, "Son iki haftada 5 puan kaybetmiştik. Zirve mücadelesinde var olabilmek için mutlaka kazanmamız gerekiyordu ve bunu başardık" ifadesini kullandı.

TRABZON HAVAYOLLARI: 8

Karadeniz devi, 'uzun boyun' meyvelerini topluyor. Toplamda şu ana kadar ligde 27 gol attı. Bunların 8'ini kafayla ağlara gönderen bordo-mavili takım bu alanda Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alıyor. Fırtına, bu sezon boy ortalamasını 1.73'ten 1.84'e yükseltmişti. En çok kafa golü atan isimler Onuachu (3) ve Enis Destan (2) oldu. Dünkü karşılaşmada Trezeguet ilk golünü kafa ile ağlara yolladı.