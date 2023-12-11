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Visca’dan resital

9 etkili atağın 7’sini başlatan Boşnak yıldız, sağ kanadı otobana çevirdi. 8 de şut pası verdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Visca’dan resital

Edin Visca, Gaziantep FK karşısında sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu. Bosna Hersekli yıldız skor tabelasında yer almasa da istatistikleriyle maçın en iyilerinden oldu. Bordo-mavili ekibin başlattığı 9 etkili atağın 7'sinde başrol oynadı. 34 pasında yüzde 94 isabet yakalayan 33 yaşındaki oyuncu, sağ kanadı adeta otobana çevirdi. Takım arkadaşlarına 8 şut pası veren Visca'nın isabetli akan oyun ortası da dikkat çekti. Ortalarının 6'sında isabet yakalayan Visca, bu sezon Süper Lig'de bu alanda zirveye çıktı. 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken; 2 top kapma ve 2 pas arasıyla da savunmaya yardım etti. Nefis bir maç çıkartan Edin Visca'nın bu sezon 15 maçta 2 gol ve 4 asisti bulunuyor.

DEVAMI HAFTAYA GELECEK

Galibiyet sonrası mutlu olan Visca, gelecek hafta Samsunspor'u da yenmek istediklerini söyledi. Boşnak oyuncu, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Geçen haftadan sonra kazanmak önemliydi. Her geçen gün daha iyi performans göstermek istiyorum. Önümüzdeki hafta Samsunspor karşısında kazanarak devamını getireceğiz" dedi.

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