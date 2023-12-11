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Trezeguet coştu bir kere

Son haftaların yıldızı dün geceye damga vurdu. Takipçiliğini konuşturan Trezeguet, önce kafasıyla 48’de perdeyi açtı. Sonra da 76’da duble yaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Trezeguet coştu bir kere

Bordo-mavili ekipte Trezeguet fırtınası hız kesmiyor... Son haftalarda formuyla dikkat çeken Mısırlı yıldız, dün de Gaziantep'te sahne aldı. Soyunma odasına 0-0'la gidilen mücadelenin ikinci yarısında sazı eline alan 29 yaşındaki oyuncu, iki golle galibiyette başrol oynadı. Önce 48. dakikada sahneye çıkan Trezeguet, Gaziantep savunmasından seken topu takip ederek kafasıyla ağları sarstı. Bu golüyle perdeyi açan isim oldu.

MİLLİ TAKIMDA DA ŞOV YAPMIŞTI

Trezeguet 76. dakikaöda bir kez daha sahneye çıktı. Kaleci Nita'dan seken topta yine takipçiliğini konuşturarak ikinci golünü attı ve durumu 3-0'a getirdi. İlk golünü Sivas'a kaydeden Trezeguet, son 3 maçta 3 kez ağları sarstı. 1 de asist yaparak 4 gole etki etti. Toplamda 3 gol ve 2 asiste ulaşan başarılı futbolcu, Mısır Milli Takımı'ndaki performansıyla da dikkat çekiyor. 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Cibuti ve Sierra Leone maçlarında 3 gol atan yıldız, Mısır'a 6 puan getirmişti.

'GOL ATACAKSIN' DEMİŞTİ

Trezeguet: "3 puana hamdolsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Takımımız çok iyi mücadele etti. Bu performansımızı umarım devam ettiririz. Devre arasında doktorumuzla konuştuğumda bana gol atacaksın demişti. Gol atınca sevincimi onunla paylaştım."

5. KEZ SAHNE ALDI

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yı 3-1 yenen Trabzonspor'da Bakasetas, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Yunan yıldız dün gece de ligde sahne aldı. Yaklaşık 25 metreden harika bir şut çıkartan Bakasetas, kaleci Nita'yı çaresiz bıraktı. Toplamda 5. golünü kaydetti.

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