Haberler Trabzonspor David Trezeguet: Kimin gol attığı çok önemli değil!

David Trezeguet: Kimin gol attığı çok önemli değil!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelede 2 gol atma başarısı gösteren David Trezeguet maçın ardından konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 21:31
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David Trezeguet: Kimin gol attığı çok önemli değil!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelede 2 gol atma başarısı gösteren David Trezeguet maçın ardından konuştu.

İŞTE TREZEGUET'İN AÇIKLAMALARI:

Devre arasında doktorumuzla konuştuğumda bana gol atacaksın demişti. Gol atınca sevincimi onunla paylaştım.

Kimin gol attığı çok önemli değil. Önemli olan kişiler değil, takımdı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Maça giderken de o hissiyatı veriyordu takım. Çok iyi performans gösterdik."

3 puana hamdolsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Takımımız çok iyi mücadele etti. Bu performansımızı umarım devam ettiririz.

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