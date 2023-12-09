TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Kazak golcüye Trabzonspor önerisi!

Karadeniz temsilcisi devre arasında mutlaka kadrosuna bir forvet transferi yapacak. Umut Bozok ile yolların ayrılması bekleniyor. Fırtına yerine Maksim Samodorov'u düşünüyor. Kazak santrfor kariyerini Aktobe'de sürdürüyor. Trabzonsporlu scoutların izleyip beğendiği, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay verdiği, yönetimin de ilk temasları kurduğu 21 yaşındaki golcü de transfere sıcak bakıyor. Ancak son dönemde Rus kulüplerinden üst üste iyi teklifler de alıyor. Samorodov'un devre arasındaki tercihi merak edilirken, takım arkadaşları onu Trabzonspor'u tavsiye ediyor. Kariyeri için doğru tercihin bu olduğunu belirtiyor.

YABANCI KOTASI DOLU

Maksim Samorodov'un Aktobe'den en yakın takım arkadaşı Andrija Filipovic, bir tavsiyede bulundu. Hırvat sağ kanat, "Max'in oyuncu olarak gelişmesi için Avrupa'ya taşınması gerekiyor. Kendisiyle konuştum ve Avrupa'ya gitmesini, Rusya'dan gelen teklifleri dikkate almamasını tavsiye ettim. Nereye gideceğini zaman gösterecek" ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki Maksim Samorodov'un adı bir süredir Trabzonspor ile anılıyor. Yabancı kotası dolu olan bordo-mavili kulüpte, sağ kanat ve sol kanatta da oynayabilen 21 yaşındaki Samorodov için girişimler sürüyor. Samorodov, 30 maçta 7 gol attı 5 defa da asist yaptı.