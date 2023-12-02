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"Birlik olmalıyız"

Başkan Yardımcısı Faruk Hacıhaliloğlu: Başarının bir yolu var, o da bir ve birlikte olmak. Bunu başarırsak hedefe varmamız kolaylaşır. Önümüzde kimse duramaz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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"Birlik olmalıyız"

Başkan Yardımcısı Faruk Hacıhaliloğlu, birlik olma çağrısı yaptı. Trabzonspor dergisine röportaj veren Hacıhaliloğlu, şunları kaydetti: "Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bakın İstanbul takımlarının maçlarına, stada gelenlerin yüzde 80'i takımının lisanslı ürünüyle tribünleri dolduruyor. Hem de fiyatları bizimkinin birkaç kat üstünde olmasına rağmen. Loca almak için fiyatı yükseltenler, araya torpil koyanlar var. Onun için Trabzonspor sevdalılarından da lisanslı ürünleri alması, takımını tribünden desteklemesi, her koşulda sevdasının yanında olması, arkasında durması, destek olması gerekir. Başarının bir yolu var, o da bir ve birlikte olmak. Bunu başarırsak hedefe varmamız kolaylaşır. Önümüzde kimse duramaz

Nwakaeme gidince kızım küstü

Hacıhaliloğlu, Trabzonspor ve ailesiyle ilgili yaşadığı bir anıyı da şöyle paylaştı: "Kızım, şampiyonluğumuzda payı büyük olan Nwakaeme'nin takımdan ayrıldığını duyunca yanıma geldi ve 'Baba, Nwakaeme'nin gitmesine izin vermeyin' diye adeta yalvardı. Ben ne kadar durumu anlatmaya çalıştım ise anlamak istemedi, dinlemek de. Hatta uzun bir süre de benimle küs gitti. Sonra sakinleşince gerçekleri öğrenip boynuma sarılarak bana hak verdi."

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