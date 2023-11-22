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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sert sözler! "Hakemliği bitti"

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının hakemi Zorbay Küçük ile ilgili, "İstanbul'daki Fenerbahçe maçında hakem herkesin gözü önünde bir taraftan alıp diğer tarafa vermeye çalıştı. Ancak o hakemin hakemliği bitti." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 15:33 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 15:34
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sert sözler! "Hakemliği bitti"

İstanbul'da, Of-Hayrat Cemiyeti'nin akşam yemeğinde yüzlerce taraftar ile bir araya gelen Trabzonspor başkanı Doğan, 2010-11'i unutmadıklarını söyledi. Ertuğrul Doğan İstanbul'daki Fenerbahçe maçında da bir hakemin benzer işlere kalkıştığını belirterek, "O hakemin de hakemliği artık bitti" dedi.

"Bir yandan yarışan diğer yandan ekonomik sorunlarla boğuşan bir dönem yaşıyoruz. Trabzonspor'un tek gündemi ekonomidir. Kendi kendini yönetebilecek bir durumda değildir. SPK'da Trabzonspor dışında böyle borçlu bir şirket olsa tahtası kapalı olur. Önümüzdeki ay yeni sponsorluklarla kasaya 88 milyon Euro para katkımız olacak. Sadece benim başkanlığım dönemimde. Bu katkıları yapmamış olsaydık, bugünkü borç 12 milyar civarında olurdu. Gelirim başkan olurum, 6 ayda borçları bitiririm diye bir durum yok. Bu bir hayal. Hem borçları 6 ayda bitirip hem de İstanbul kulüpleriyle yarışırım diyen varsa buyursun gelsin. Devletimize müracaat ettik, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a ne verdiyseniz aynısını istiyoruz. 4 ayrı gayrimenkul talebimiz değerlendirme aşamasında. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri ve Kartal'daki Trabzonspor tesislerine bugüne kadar 1 kuruş vergi ödememişiz. Sadece vergi borcumuz 1.2 milyar lira. Her bir taraftarımızın katkısını bekliyoruz. Lisanslı ürünlerden alalım, kombinesi olmayan kombine alsın. Gücü yeten loca alsın. Her bir liraya ihtiyacımız var. Her alanda mücadele veriyoruz. İstanbul'daki Fenerbahçe maçında hakem herkesin gözü önünde bir taraftan alıp diğer tarafa vermeye çalıştı. Ancak o hakemin hakemliği bitti."

Bir taraftarın, "Müzemizde 2010-11 kupasının yeri boş, o kupa ne zaman yerine konacak?" sorusu üzerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Biz bu davadan vazgeçmedik. Şampiyonluğu elde ettik ancak o sezonu unutmadık. 2010-11 sezonunun şampiyonu tereddütsüz Trabzonspor'dur" dedi.

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