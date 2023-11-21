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Trabzon’u özledim

Alexander Sörloth: Trabzonspor’da maç günleri inanılmazdı. O günleri özlüyorum. Çünkü stadyumdaki atmosfer hiçbir yerle karşılaştırılamaz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
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Trabzon’u özledim

Karadeniz devinin unutulmaz forveti Sörloth'tan mesaj var. İnstagram'da Türk taraftarların kendisine olan ilgisi sorulan Norveçli yıldız, "Kariyerimde çılgın bir deneyimdi. Pazar günü bir maçımız varsa cuma günü taraftarlar antrenman sahasına gelir sizi o atmosfere hazırlardı. Maç olduğu günler inanılmazdı. O maç günlerini özlüyorum. Çünkü stadyumdaki atmosfer, karşılaştırılamaz. Maçtan 1.5 saat önce taraftarların sesini duymaya başlıyorsunuz. Beşiktaş, Fenerbahçe derbilerini hatırlıyorum. Sahada yaşadığım en güzel anlardan biriydi" dedi.

İSPANYA'YI SALLIYOR

Villarreal'de başarılı bir sezon geçiren Sörloth, Trabzonspor günlerini aratmıyor. La Liga'da Villarreal formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol atan oyuncu 1 de asist yaptı. Sörloth şu anda İspanyol ekibinin 8 gollü Gerard Moreno'dan sonra en skorer isim oldu.

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