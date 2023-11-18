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Afrika Kupası endişesi

Bordo-mavili takım, bu turnuva için 4 önemli isminden mahrum kalabilir. Abdullah Avcı, şimdiden önlem alıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Afrika Kupası endişesi

Afrika Kupası 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek ve bu süreç Süper Lig'de en az 4 maçlık bir periyoda denk geliyor. Bu turnuva için 4 önemli oyuncusundan mahrum kalması beklenen Trabzonspor'da alternatif arayışı başladı. Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı tarafından Trezeguet'nin davet edilmesine kesin gözü ile bakılıyor. Yine bu sezon kupaya ev sahipliği yapacak olan Fildişi Sahili'nin sakatlık sonrası bordo-mavili takımda form bulmaya başlayan Pepe'yi davet etmesi de muhtemel. Bir başka önemli gelişme ise Onuachu'nun, Nijerya Milli Takımı için çağrılabilecek olması. Mendy de Gine asıllı olduğu için Gine Milli Takımı'ndan davet alabilir. Ancak o Fransa Milli Takımı'nı istiyor.

AVCI ALTERNATİF HAZIRLIYOR

Abdullah Avcı, söz konusu isimlere davet gelmesi durumunda alternatiflerini üretmek için şimdiden çalışmalara başladı. Bordo-mavili takım, Afrika Uluslar Kupası sürecini, Antalyaspor (D), G.Saray, Çaykur Rize (D), Kasımpaşa, Beşiktaş (D) Hatayspor maçları ile tamamlayacak.

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