TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Eren Elmalı ve sakatlıkları devam eden Orsic ile Umut Bozok maçta süre alamayacak. 👉TRABZONSPOR HABERLERİ

KONYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Bu sezon beklentilerin altında bir performans ile başlangıç yapan Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile çıkış arıyor. Konyaspor, Trabzonspor'u yenerek 3 puanı almak ve seri başlatmak istiyor. Konyaspor'da golcü oyuncu Muhammet Demir zorlu maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇ HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor-Konyaspor maçında Cihan Aydın düdük çakacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Serkan Ok ve Volkan Ahmet Narinç olacak.

Tugay Kaan Numanoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

📈 TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU 📈

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen Berat, Mendy, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Calvo, Adil, Yasir, Soner, Oğulcan, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈