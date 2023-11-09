Haberler Trabzonspor Trabzonspor PDFK'ya sevk edildi!

Trabzonspor PDFK'ya sevk edildi!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada; Trabzonspor ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 19:29
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor PDFK'ya sevk edildi!

TFF, Trabzonspor ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul DoğanFenerbahçe maçından sonra yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk ettiğini açıkladı.

İşte TFF'nin o açıklaması;

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve kulüp resmi internet sitesinden ve 04.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın 03.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşım ile 04.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

DİĞER
Galatasaray'da dev transfer iddiası! Hedef: Fenerbahçe'nin eski yıldızı...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Beyaz Saray açıkladı! Soykırıma 4 saatlik mola!
Vukas: Bugün galibiyet almak zorundayız!
G.Saray'dan Almanya'da dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Konyaspor maçına hazır!
Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman?
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Uzun, kısa 10 Kasım mesajları ve sözleri Facebook, Twitter, Instagram
10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER KISA, UZUN | 10 Kasım şiirleri 2, 3, 4, 5 kıta - En güzel 10 Kasım şiirleri
ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Konyaspor maçına hazır! Fırtına Konyaspor maçına hazır! 20:23
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu! Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu! 20:14
Vukas: Bugün galibiyet almak zorundayız! Vukas: Bugün galibiyet almak zorundayız! 20:06
Trabzonspor PDFK'ya sevk edildi! Trabzonspor PDFK'ya sevk edildi! 19:29
"Hata yapmanın hakemler için bir bedeli yok!" "Hata yapmanın hakemler için bir bedeli yok!" 19:02
Fenerbahçeli taraftarlar Anıtkabir’i ziyaret etti Fenerbahçeli taraftarlar Anıtkabir’i ziyaret etti 18:29
Daha Eski
Anadolu Efes - Zalgiris | CANLI Anadolu Efes - Zalgiris | CANLI 18:15
Olimpiyat eleme turnuvaları kura çekimi 27 Kasım'da! Olimpiyat eleme turnuvaları kura çekimi 27 Kasım'da! 16:47
Adanaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Adanaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? 16:46
R. Madrid Valverde'nin sözleşmesini uzattı! R. Madrid Valverde'nin sözleşmesini uzattı! 16:45
Fransa'nın aday kadrosu açıklandı! Boey... Fransa'nın aday kadrosu açıklandı! Boey... 16:43
Anadolu Efes - Zalgiris maçı ne zaman? Anadolu Efes - Zalgiris maçı ne zaman? 16:39