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İki forma çekme iki farklı karar’
Trabzonspoor cephesi hakem Zorbay Küçük kadar VAR başındaki Mete Kalkavan'a da çok kızgın. Fırtına'nın Paul Onuachu ile bulduğu gol İsmail Yüksek'in formasını çektiği gerekçesiyle iptal edilmişti. F.Bahçe'nin kazandığı ilk penaltıda Dusan Tadic'in Mehmet Can'ın formasını çekmesinde ise farklı bir karar çıktı. Taraftarlar "Çifte standart var" dediler
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