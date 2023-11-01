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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Yusuf Emir Bolat’ı maça davet etti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, biber gazına maruz kalan 9 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Yusuf Emir Bolat’ı maça davet etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 16:42 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 16:47
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Yusuf Emir Bolat’ı maça davet etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Bursa'da bir şahsın biber gazı sıkmak suretiyle yaraladığı 9 yaşındaki Yusuf Emir BolatTrendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzon'da oynanacak Konyaspor maçına davet etti.

Başkan Doğan, küçük çocuğun yaşadığı bu olay sonrası ailesiyle iletişime geçerek saldıran şahsın kısa bir süre içerisinde yakalandığını ve gereken cezayı alması için konuyu titizlikle takip edeceğini belirtti. Doğan ayrıca, saldırı sonrası çocuğun psikolojik olarak bir sorun yaşamaması adına gereken her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da bir şahıs, 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi Yusuf Emir Bolat'a önce hakaret edip, sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirdi. Ardından Trabzonspor Kulübü ivedi bir şekilde açıklama yayınlayarak olayın takipçisi olacağını duyurdu. Kısa bir süre önce ise Bursa Valiliği basın bir açıklaması yaparak, aranan şahsın düzenlenen operasyon sonucu '3 adet biber gazıyla' birlikte yakalandığını ve yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Trabzonspor Futbol Okulu'na giden Yusuf Emir Bolat'ın yüzüne biber gazı sıkıp bisikletiyle kaçan şüphelinin, Veysel İ. (31), olduğunu belirledi. Veysel İ., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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