Haberler Trabzonspor 9 yaşındaki çocuğa çirkin saldırı! Trabzonspor'dan kınama

9 yaşındaki çocuğa çirkin saldırı! Trabzonspor'dan kınama

Bursa'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs, 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Trabzonspor sosyal medyadaki görüntülerin üzerine alt yapısındaki öğrencisine yapılan saldırıyı kınadı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 12:46
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
9 yaşındaki çocuğa çirkin saldırı! Trabzonspor'dan kınama

Bursa'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs, sokakta arkadaşıyla birlikte oturan 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Ardından olay yerinden hızla kaçtı. Acılar içinde kıvranan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Trabzonspor Futbol Okulu ise öğrencisine yapılan saldırıyı kınadı.

ÖNCE ÇOCUKLARIN YANINA YAKLAŞTI

Kimliği henüz belirlenemeyen bisikletli bir şahıs, sokakta arkadaşıyla birlikte oturan 9 yaşındaki bir çocuğun yanına yaklaştı.

Ardından cebinden çıkardığı biber gazını, çocuğa sıktı.

ACI İÇİNDE KIVRANDI...

Neye uğradığını şaşıran talihsiz çocuk, acı içinde kıvrandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki topladı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Saldırıya uğrayan ve üzerinde Trabzonspor forması bulunan çocuğun Trabzonspor Futbol Okulu'nda öğrenci olduğu ortaya çıktı.

TRABZONSPOR FUTBOL OKULU'NDAN AÇIKLAMA: BİR AN ÖNCE YAKALANSIN!

Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisine hakaret edilerek yüzüne biber gazı sıkıldığı vurguladı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Bursa'da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip, sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Şok Ndombele kararı! Okan Buruk'la tartıştı...
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail dördüncü cepheye yayılıyor: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan sınırının ardından yeni hedef belli
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Fred, Becao ve Samet...
"Ligin en iyi golcüsü kim?" sorusuna böyle yanıt verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman?
Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe açıklaması!
İşte cumhuriyet ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih
Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Yalçın Granit'i unutmadı! G.Saray Yalçın Granit'i unutmadı! 12:18
Kopenhag kupada çeyrek finalde! Kopenhag kupada çeyrek finalde! 12:09
Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı 12:02
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? 11:28
Galatasaray'da Wilfried Zaha sorunu! Galatasaray'da Wilfried Zaha sorunu! 11:27
Asya'nın en iyisi Kim Min-Jae! Asya'nın en iyisi Kim Min-Jae! 11:25
Daha Eski
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Fred, Becao ve Samet... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Fred, Becao ve Samet... 11:07
G.Saray'ı pişman eden gerçek! Sanchez ve Nelsson... G.Saray'ı pişman eden gerçek! Sanchez ve Nelsson... 11:06
Yiğidolar Artvin Hopaspor sınavında! Yiğidolar Artvin Hopaspor sınavında! 11:04
Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe açıklaması! Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe açıklaması! 11:03
Kayserispor - Iğdır FK maçı ne zaman? Kayserispor - Iğdır FK maçı ne zaman? 10:57
Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman? Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman? 10:54