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Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede Ali Şansalan düdük çalıyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 15:54
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Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor.

VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

Ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük'ün 9, Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Fountas, Visca, Onuachu

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 29 Ekim Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

9. RANDEVU

İki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, aldığı 6 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu. Taraflar 1 maçtan beraberlikle ayrılırken 1 müsabakada ise Fatih Karagümrük galibiyet sağladı.

KARAGÜMRÜK'ÜN TEK GALİBİYETİ GEÇEN SEZON

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçların her ikisi de 4-1'lik skorla sonuçlandı. 28 Aralık 2022'de oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Karagümrük, rakibine karşı tek lig galibiyetini de bu maçta aldı. 22 Mayıs 2023'te Trabzon'da oynanan müsabakada ise bu kez bordo-mavililer, İstanbul ekibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

GOLLERİN TAMAMI FARKLI FUTBOLCULARDAN

Fatih Karagümrük, bu sezon oynadığı 9 lig maçında 9 kez gol sevinci yaşadı. İstanbul ekibinin bulduğu gollerin tamamı farklı futbolculardan geldi. Karagümrük'te geride kalan haftalarda Ryan Mendes, Nazım Sangare, Güven Yalçın, Marcus Rohden, Serdar Dursun, Stefano Sturaro, Valentin Eysseric ve Federico Ceccherini, rakip ağları sarsan 8 futbolcu oldu. Gollerden biri ise ligin ikinci haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan mücadelede Başakşehir kalecisi Muhammet Şengezer'in kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.

ÜST ÜSTE 2 GALİBİYETİ BULUNMUYOR

Karagümrük ekibi, Teknik Direktör Alparslan Erdem yönetiminde çıktığı müsabakalarda üst üste 2 galibiyet alamadı. Ligde son olarak geçen hafta Adana Demirspor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor'u da yenerek bu anlamda bir ilki başarmak istiyor.

TRABZONSPOR ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

Lige Teknik Direktör Nenad Bjelica ile başlayan bordo-mavililer, Hırvat çalıştırıcı ile 8 haftada 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Ligin 8. haftasında Adana Demirspor'a mağlup olunmasının ardından Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor, eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile yeniden anlaştı. Avcı'nın ikinci dönemindeki ilk maçında evinde Alanyaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, bu maçı da alarak 2'de 2 yapmak istiyor.

SHUKUROV İLE EREN ELMALI KART SINIRINDA

Zorlu mücadele öncesi iki ekipte de kart cezalısı futbolcu bulunmuyor. İstanbul ekibinde 3 sarı kartı bulunan Özbek futbolcu Otabek Shukurov, Trabzonspor'da ise 3 kez sarı kart gören Eren Elmalı ceza sınırında yer aldı.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

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