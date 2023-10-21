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Ertuğrul Doğan müjdeyi vermişti! Trabzonspor'un hedefindeki yıldız Thiago Alcantara

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor’da katıldığı canlı yayında orta saha bölgesi için “Kimsenin tartışmayacağı bir oyuncu getireceğiz” açıklamasını yapmıştı. Doğan’ın işaret ettiği yıldız oyuncunun Liverpool'da forma giyen Thiago Alcantara olduğu öğrenildi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Ertuğrul Doğan müjdeyi vermişti! Trabzonspor'un hedefindeki yıldız Thiago Alcantara

Sezon başında orta sahaya ve özellikle de 8 numara pozisyonuna takviye yapmak için yoğun bir çaba sarf eden Trabzonspor yönetimi son anda Alanyaspor'dan Umut Güneş'i kadroya katmıştı. Ama ara transfer döneminde burayı güçlendirmeye kararlı olan yönetim kurulunun teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda önemli bir ismi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı Gündem Özel programında, "Yazın almaya çalıştığımız birkaç futbolcuyu devre arasında transfer etmeye çalışacağız. Kimsenin 'hayır' demeyeceği bir oyuncu bu ve orta sahada görev yapıyor" ifadesini kullandı.

KAPSAMLI SAĞLIK TARAMASI

Doğan'ın işaret ettiği oyuncunun Liverpool'lu Thiago Alcantara olduğu öğrenildi. Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemeyen oyuncu için sezon başında da uğraş verilmiş ancak yabancı kontenjanında yer açılamayınca transferi gerçekleşmemişti. 32 yaşındaki dünyaca ünlü isim ile iletişimini kopartmayan Doğan'ın, Abdullah Avcı'nın da onay vermesi durumunda bu oyuncuyu kadrosuna katma konusunda istekli olduğu vurgulandı. Ancak uzun süredir sahalardan uzak kalan İspanyol yıldızın böyle bir durumda kapsamlı bir sağlık taramasından geçirileceği ve ona göre yol haritası belirleneceği ifade edildi.

32 KUPA KAZANDI

Thiago Alcantara, kariyeri boyunca Avrupa'nın zirvesinden hiç inmedi. Liverpool'da görev yapan Thiago, daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş, Katalan ekibinde birkaç sene forma giydikten sonra Münih'in yolunu tutmuştu. 1.74 boyundaki yıldızın ayrıca bir kupa koleksiyonu mevcut. Başta 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanan 32 yaşındaki yıldız, şimdiye kadar toplam 32 kupa kazanmayı başardı.

486: İspanya Milli Takım formasını 46 kez giyen Thiago, 2 gol attı. Kulüp kariyerinde ise 486 maçta fileleri 48 kez sarstı. 63 de gol pası verdi.

97: Thiago, Liverpool forması altında bu zamana dek 97 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fırtına, sezon başında da Liverpool'un ünlü yıldızı Alcantara'yı gündemine almış ancak transfer son anda gerçekleşmemişti. Kontratı bitecek olan Thiago'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KEVIN KAMPL SÖZLEŞME UZATTI

Karadeniz devi, sezon başında Leipzig'in 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Kampl için de girişimlerde bulunmuştu. Trabzonspor'un ilgilendiği merkez orta saha oyuncusu Kampl da bordomavili takıma göz kırpmıştı. Ancak Slovenyalı futbolcu, 19 Ekim'de kulübü ile sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Bu durum işleri biraz zorlaştırsa da imkansız hale getirmedi.

MAKOUTA DA LISTEDE

Trabzonspor, orta saha oyuncusu Gaius Makouta için girişim yapmıştı. Bordo-mavililer, daha önce 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Boavista'ya 2 milyon euro'luk bonservis teklifinde bulunmuştu. Ancak Portekiz ekibi bu rakamı yetersiz bulmuştu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kongolu futbolcu için devre arası harekete geçilebilir.

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