Haberler Trabzonspor Abdülkadir Ömür kadroda neden yok? Nenad Bjelica açıkladı

Abdülkadir Ömür kadroda neden yok? Nenad Bjelica açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecekleri Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 19:33 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 19:40
Abdülkadir Ömür kadroda neden yok? Nenad Bjelica açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE NENAD BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI

"KADROYA ALMADIK"

"Abdülkadir Ömür, bizimle birlikte geldi ama hastalık nedeniyle sabah kendini iyi hissetmedi. Çok da iyi hissetmeyince kadroya almadık. Son maçta Benkovic sakatlık yaşadı, Denswil oynuyor onun yerine. Orta sahada Mendy'nin yerine Berat oynuyor. Diğer oyuncular, zaten kullandığımız oyuncular.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Ve yeni hoca belli oldu! Şenol Güneş sonrası...
Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi! MSB açıkladı: 26 terörist etkisiz | İşte dakika dakika yaşananlar ve harekatın ayrıntıları
Montella'nın yardımcıları belli oldu!
Antalya maçında o isme kesik! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Demirspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu!
Demir'e karşı 3 eksik var
AVCILAR SU KESİNTİSİ - Avcılar'da sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret 18:54
G.Saray Antalya'ya geldi! G.Saray Antalya'ya geldi! 18:34
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 17:52
A. Demirspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! A. Demirspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:24
PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe... PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe... 17:13
Rosier'den flaş hareket! Sosyal medyadan... Rosier'den flaş hareket! Sosyal medyadan... 16:55
Daha Eski
Montella'nın yardımcıları belli oldu! Montella'nın yardımcıları belli oldu! 16:49
G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu! 16:09
Antalya maçında o isme kesik! İşte Buruk'un 11'i Antalya maçında o isme kesik! İşte Buruk'un 11'i 15:55
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 15:44
Pogba'yı yıkan haber! Pogba'yı yıkan haber! 15:36
Şampiyonlar Ligi'nden Icardi paylaşımı! 'Yenilmez' Şampiyonlar Ligi'nden Icardi paylaşımı! 'Yenilmez' 15:27