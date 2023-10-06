Abdülkadir Ömür kadroda neden yok? Nenad Bjelica açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE NENAD BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI

"KADROYA ALMADIK"

"Abdülkadir Ömür, bizimle birlikte geldi ama hastalık nedeniyle sabah kendini iyi hissetmedi. Çok da iyi hissetmeyince kadroya almadık. Son maçta Benkovic sakatlık yaşadı, Denswil oynuyor onun yerine. Orta sahada Mendy'nin yerine Berat oynuyor. Diğer oyuncular, zaten kullandığımız oyuncular.