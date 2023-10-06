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ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Demirspor Stadı'nda yapılacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Bordo-mavililer mutlak 3 puan için deplasmanda ter dökecekken futbolseverler de maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'lerini merak ediyor. Peki Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 19:02 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 19:03
ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. haftada devam ediyor. Trabzonspor, Yeni Adana Demirspor Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak. Bordso-mavililerde 5 eksik bulunurken Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Bakasetas, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 6 Ekim Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZLER ONUACHU'DA

Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Adana Demirspor karşısında takımın en önemli gol silahı olacak. 2014/15'ten bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında en fazla gole katkı yapan isim olan (3 gol, 1 asist) 29 yaşındaki forvet, Adana Demirspor karşısında da bu istikrarı devam ettirmek istiyor.

ÖDEMELER AKSAMIYOR

Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi olduğu gibi Adana Demirspor maçı öncesi de oyuncuların ödemelerini gerçekleştirdi. Bu sezon tüm ödemelerini düzenli olarak yapan bordo-mavili yönetim, oyuncuların moralini yüksek tutmaya ve tüm konsantrasyonlarını sahaya vermelerini arzuluyor.

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