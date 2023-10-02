Başkan Doğan'a tam destek

Pendikspor maçında hakem Bahattin Şimşek'in Mendy'ye verdiği kırmızı kart eleştiri konusu olmuştu. Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Birhan Emre Yazıcı bu konuda tepkisini dile getirdi. Yazıcı, haftalardır Mendy üzerinde 'kırmızı kart görmeli' algısı yapıldığının altını çizerek, "Bu düşünce Pendik maçında sonuç vermiş gibi görünüyor. Yenilen gol öncesi net faul var; verilen kırmızı kart ise yanlış karar! İlk önce Hatay karşılaşması, ardından bu maçtaki kararlar, akıl ile izah edilebilir tek bir tarafı yok. Trabzonspor camiasının sinir uçları ile oynamaya kimsenin hakkı yok. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Pendikspor maçı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan'a destek verdi. Ali Sürmen, "Bir başkan düşünün, kulübe icracıların gelmeye başladığı ve ödeme yapılmaması nedeniyle bazı futbolcuların serbest kalma ihtimalinin olduğu bir dönemde taşın altına elini koyup ödemeleri şahsen ya da bulduğu yüksek bedelli sponsorlar ile karşılayacak. Sonra bazı hakem ya da spor adamları bu büyük öz veriyi yerle bir etmek için çaba sarf edecek. 'O gitsin ben geleyim' akıl tutulmasında olan bazı Trabzonsporlular da Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi yalnız bırakmayı tercih edebiliyor. Doğan'a destek vermeliyiz" dedi.