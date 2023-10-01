Trabzonspor Batista Mendy için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında bordo-mavili ekip sahasında Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'u konuk etti.

Trabzonspor taraftarının önünde rakibini 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavililerde Mendy, maçın 56.dakikasında Thuram'a yaptığı müdahele sonucunda sarı kart gördü.

72. dakikada orta sahada Fredric Midtsjö ile girdiği mücadelede rakibine yaptığı hareket sonrası hakem Bahattin Şimşek tarafından ikinci sarı kartla cezalandırılan oyuncu Mendy gördüğü kırmızı kart sonucunda oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Maç sonunda Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, Mendy'nin gördüğü kırmızı karta tepkisini dile getirdi.

KART İPTALİ İÇİN FEDERASYONA GİDİLECEK

Trabzonspor kırmızı kartın iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, önümüzdeki hafta Adana Demirspor maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek Batista Mendy için TFF'ye başvurma kararı aldı.

Fransız futbolcuya ikinci sarı karttan verilen kırmızı kartın haksız olduğu düşüncesinde olan Trabzonspor yönetimi, hafta içinde TFF'ye başvurup kartın iptal olmasını isteyecek.