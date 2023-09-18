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Trabzonspor Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beşiktaş'ı mağlup eden Trabzonspor, Hatayspor maçı öncesi büyük moral kazandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 15:59 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 16:05
Trabzonspor Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor, 6. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 25 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Rondo ve dar alanda oyun çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise interval koşu yapıldı.

Bordo-mavili takım bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.

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