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Trabzonspor Emmanuel Dennis ile anlaşmaya vardı! Kiralık geliyor

Nenad Bjelica'nın transfer raporuna göre hareket eden yönetim golcü arayışlarını sürdürüyor. Son olarak Djaniny ile yollarını ayıran bordo mavililer, yeni golcüsünü İngiltere'de buldu. İşte Fırtına'nın yeni forveti... | Fotomac.com.tr (Enes Cevahirci)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 15:36 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 15:39
ENES CEVAHİRCİ
Trabzonspor Emmanuel Dennis ile anlaşmaya vardı! Kiralık geliyor

Mendy'i transferini gerçekleştiren Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor.

Forvet hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcayan yönetim Djaniny ile yollarını ayırdı.

Fırtına, Djaniny'nin boşluğu Premier Lig'in golcüsüyle doldurulacak.

Thewillnews'in haberine göre, bordo mavililer Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis ile kiralık anlaşmasına vardı.

25 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 25 maçta 2 gol katkısı sağladı. 8.75 milyon euro piyasası olan oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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