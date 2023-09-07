Trabzonspor Emmanuel Dennis ile anlaşmaya vardı! Kiralık geliyor

Mendy'i transferini gerçekleştiren Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor.

Forvet hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcayan yönetim Djaniny ile yollarını ayırdı.

Fırtına, Djaniny'nin boşluğu Premier Lig'in golcüsüyle doldurulacak.

Thewillnews'in haberine göre, bordo mavililer Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis ile kiralık anlaşmasına vardı.

25 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 25 maçta 2 gol katkısı sağladı. 8.75 milyon euro piyasası olan oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.