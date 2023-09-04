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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına eski yıldızını sağlık kontrolünden geçirdi!

Trabzonspor'dan Suudi Arabistan ekibi El Ettifak'a transfer olan ve burada başarılı bir performans gösteren Berat Özdemir bordo mavili takıma dönüş yolunda. Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen Berat Özdemir, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti. İşte detaylar... TS SPOR HABERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 11:29 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 11:31
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına eski yıldızını sağlık kontrolünden geçirdi!

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen Berat Özdemir, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor'dan Suudi Arabistan ekibi El Ettifak'a transfer olan ve burada başarılı bir performans gösteren Berat Özdemir bordo mavili takıma dönüş yolunda.

Al Ettifak yönetimi, yabancı oyuncu sınırı ve Berat Özdemir yerine Georginio Wijnaldum ve Jordan Henderson'ın transferi sebebiyle ayrılığa izin verdi.

KİRALIK TRANSFER EDİLECEK

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği Berat Özdemir, sağlık kontrolünden geçti. Karadeniz ekibi, oyuncu için Arabistan ekibine ücret ödemeyecek.

Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve Trabzon'a gelerek çalışmalara başlayacak.

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