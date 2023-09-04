Haberler Trabzonspor Trabzonspor Berat Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Berat Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, eski futbolcusu Berat Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 19:51 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 20:02
Trabzonspor Berat Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig devlerindenTrabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililer son olarak Berat Ayberk Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer Berat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

25 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'dan 33 milyon TL kazanacak.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi konusunda Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; geçici transfer bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

DİĞER
Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yemişliği var! İlknur Soydaş’ı bir de şimdi görün!
Dünyanın gözü Soçi'de! Başkan Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu!
G.Saray'dan Devler Ligi harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha
Transfer için kritik 48 saat! Trabzonspor teklifini iletti
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında, nereli?
Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! 20:35
Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! 20:15
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 19:51
A Milli Takım Ermenistan'a hazırlanıyor A Milli Takım Ermenistan'a hazırlanıyor 19:24
F.Bahçe vazgeçmişti! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe vazgeçmişti! Yeni takımı belli oldu 19:05
Portekizli forvet Konyaspor'da! Portekizli forvet Konyaspor'da! 18:32
Daha Eski
Beşiktaş'tan stopere takviye! Anlaşma tamam Beşiktaş'tan stopere takviye! Anlaşma tamam 18:15
G.Saray o yıldızı da 9 milyon Euro'ya getiriyor! G.Saray o yıldızı da 9 milyon Euro'ya getiriyor! 16:45
Salih Özcan gelişmesi! Lisansı çıkarıldı Salih Özcan gelişmesi! Lisansı çıkarıldı 16:33
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 16:13
Sakaryaspor'dan Tuncay Şanlı hamlesi! Sakaryaspor'dan Tuncay Şanlı hamlesi! 15:56
Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor 15:49