Trabzonspor Berat Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig devlerindenTrabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililer son olarak Berat Ayberk Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer Berat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

25 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'dan 33 milyon TL kazanacak.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi konusunda Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; geçici transfer bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.