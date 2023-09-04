Trabzonspor Berat Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig devlerindenTrabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililer son olarak Berat Ayberk Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililer Berat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
25 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'dan 33 milyon TL kazanacak.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi konusunda Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; geçici transfer bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.