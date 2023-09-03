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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'ya Kolombiyalı orta saha! Bonservis pazarlığı sürüyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, orta saha takviyesi için atağa kalktı. Bordo-mavililer, Brighton'da forma giyen Steven Alzate için temaslarda bulundu. Fırtına, Kolombiyalı oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadroya katmayı hedefliyor. İngiliz ekibiyle pazarlıklar devam ediyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'ya Kolombiyalı orta saha! Bonservis pazarlığı sürüyor

Trabzonspor, transferde teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebi doğrultusunda orta sahaya yöneldi. Bordo-mavililer, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Steven Alzate'yi gündemine aldı.

Takvim'in haberine göre; yönetimin, 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte transfer etmek istediği hedeflediği öğrenildi. Ada ekibinin, futbolcudan en az 3.5 milyon euro gelir hedeflediği ve pazarlıkların da sürdüğü belirtildi. Kulüplerler anlaşırsa Kolombiyalı yıldız, resmen Trabzonsporlu olacak.

Steven Alzate, bugüne kadarki profesyonel futbol kariyerinde toplamda 146 karşılaşmaya çıkarken, 13 gol, 14 de asist katkısı sağladı. Kolombiya Milli Takımı'nda 7 kez şans bulan Alzate'nin Brighton'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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