Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor'a süper forvet! İngiltere'den geliyor

TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor'a süper forvet! İngiltere'den geliyor

Son dakika spor haberi: Maxi Gomez ile yollarını ayıran Trabzonspor'da golcü transferi için girişimler hızlandı. Bordo-mavililerde ilk hedef Fulham'ın Brezilyalı hücum oyuncusu Carlos Vinicius olarak belirlendi. Yıldız futbolcunun Avrupa’dan bir takıma gitmemesi Fırtına ihtimaline güç kazandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor'a süper forvet! İngiltere'den geliyor

Carlos Vinicius adım adım Trabzonspor'a yaklaşıyor... Bordo- mavili ekibin forvet listesinde üst sıralarda yer alan Fulham'ın Brezilyalı oyuncusunda önemli bir gelişme daha yaşandı. Avrupa'da dün transfer dönemi kapanırken birçok takımla adı anılan 28 yaşındaki Vinicius kimseyle anlaşmadı.

Bu gelişme bordo-mavili ekibe transfer ihtimalini güçlendirdi. Geçtiğimiz gün Türkiye'den bir menajer ve oyuncunun menajeri Londra'ya gitmişti. Trabzonspor'un kiralamak istediği tecrübeli forvet için artık Fulham'ın kararını vermesi bekleniyor. Bu sezon süre almayan Vinicius da ayrılmaya sıcak bakıyor.

DİĞER
Tosun Paşa filminin çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Akil Öztuna'nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan Putin görüşmesinde!
G.Saray'dan orta sahaya yeni aday!
F.Bahçe'den Paris çıkarması! Teklif yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Villagra’da mesai sürüyor
Nenad Bjelica'dan transfer sözleri!
İŞKUR TYP kura sonuç isim listesi asil ve yedekler
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ayrılık resmen açıklandı! Hull City'ye kiralandı Ayrılık resmen açıklandı! Hull City'ye kiralandı 01:42
Ayrılık resmen açıklandı! Hull City'ye kiralandı Ayrılık resmen açıklandı! Hull City'ye kiralandı 01:39
Filenin Efeleri Romanya'ya yenildi! Filenin Efeleri Romanya'ya yenildi! 01:12
Brighton'a Barcelona'dan transfer! Brighton'a Barcelona'dan transfer! 01:12
Manchester City'den orta sahaya takviye! Manchester City'den orta sahaya takviye! 01:12
İspanya'da De la Fuente özür diledi! İspanya'da De la Fuente özür diledi! 01:12
Daha Eski
G.Saray'dan orta sahaya yeni aday! G.Saray'dan orta sahaya yeni aday! 00:54
Nenad Bjelica'dan transfer sözleri! Nenad Bjelica'dan transfer sözleri! 00:54
Fırtına Paşa'yı farklı devirdi! Fırtına Paşa'yı farklı devirdi! 00:54
Flaş transfer sözleri! F.Bahçe'de kalacak mı? Flaş transfer sözleri! F.Bahçe'de kalacak mı? 00:54
F.Bahçe'den açıklama geldi! 6 numara transferi... F.Bahçe'den açıklama geldi! 6 numara transferi... 00:54
VAR'ı dinledi golü verdi! İşte o pozisyon VAR'ı dinledi golü verdi! İşte o pozisyon 00:54