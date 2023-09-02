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Gol partisi

Galatasaray ve Çaykur Rizespor’a yenilen bordo-mavililer, Kasımpaşa’ya karşı coştu. Golleri Enis Destan, Bardhi (2), Benkovic ve Göktan kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Gol partisi

Süper Lig'de yeni sezona yeni umutlarla giren Fırtına ilk 3 haftada aradığını bulamamıştı. Antalyaspor galibiyetinin ardından Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a kaybeden bordo-mavililerde gözler Kasımpaşa maçına çevrilmişti. 3 puan parolasıyla çıkan oyuncular hırslarını ve kalitelerini sahaya yansıttı. Gol partisi 15'te Enis Destan ile başladı. Visca'nın ortasına harika yükselip skoru 1-0 yaptı. Ardından Bardhi harika vurdu 2-0 oldu. Benkovic de 3-0'a getirdi. Abdülkadir devreyi 2 asistle tamamladı.

ŞOV DEVAM ETTİ

Trabzonspor 2. devrede de durmadı. 64'te Bardhi yine sahne aldı. Abdülkadir'in direkten dönen topunda top önüne geldi. Sert ve düzgün vurdu. Gianniotis topu ağlarda gördü: 0-4. 82'de yeni iki yeni transferden Fountas harika gördü, Göktan Gürpüz de nefis dokundu. Skoru 5-0 yaptı. Winck, direkten dönen topu boş kaleye yolladı. Fırtına 5-1'lik galibiyetle puanını 6'ya çıkartmayı başardı.

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