Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa müsabakası hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 14:48 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 15:05
Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa müsabakası hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de çalışan oyuncular, idmanın ilk bölümünde handball çalışması yaptı. Rondo ve dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, 1 Eylül Cuma günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

DİĞER
Deniz Yıldızı dizisinin Pelin'i evlilik için ilk adımı attı! Başak Akbay koro şefiyle nişanlandı!
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme!
Monaco'nun yıldızı F.Bahçe'ye! İşte Kanarya'nın yeni jokeri
Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Nwakaeme çılgınlığı!
Nsame'ye transfer baskısı!
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları resimli 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transferde kötü haber! G.Saray'a transferde kötü haber! 15:15
Fırtına'da Kasımpaşa maçı öncesi son durum! Fırtına'da Kasımpaşa maçı öncesi son durum! 14:48
Al Nassr - Al Shabab maçı saat kaçta? Al Nassr - Al Shabab maçı saat kaçta? 14:37
Monaco'nun yıldızı F.Bahçe'ye! İşte Kanarya'nın yeni jokeri Monaco'nun yıldızı F.Bahçe'ye! İşte Kanarya'nın yeni jokeri 14:35
Al Ahli - Al Tai maçı saat kaçta? Al Ahli - Al Tai maçı saat kaçta? 14:33
Al Khaleej - Al Hazm maçı saat kaçta? Al Khaleej - Al Hazm maçı saat kaçta? 14:29
Daha Eski
Damak - Al Feteh maçı saat kaçta? Damak - Al Feteh maçı saat kaçta? 14:26
Akhdoud - Al Taawon maçı saat kaçta? Akhdoud - Al Taawon maçı saat kaçta? 14:19
A.Gücü F.Bahçe maçı için karar verildi! A.Gücü F.Bahçe maçı için karar verildi! 13:56
Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması! Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması! 13:40
Süper Lig'e sürpriz transfer! Ousseynou Ba... Süper Lig'e sürpriz transfer! Ousseynou Ba... 13:19
Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi! Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi! 12:52