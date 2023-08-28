Haberler Trabzonspor Son 7 yılın en kötüsü

Son 7 yılın en kötüsü

Trabzonspor son 7 sezonun en kötü girişini yaptı. 1 galibiyet, 2 yenilgiyle sadece 3 puan toplayabildi. 2016-17'de Ersun Yanal takımın başındayken ilk 3 haftada hanesine 3 puan yazdırabilmişti. Şampiyonluk sezonu olan 2021-22'de ilk 3 haftada ise puan yitirmemişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Son 7 yılın en kötüsü
Trabzonspor son 7 sezonun en kötü girişini yaptı. 1 galibiyet, 2 yenilgiyle sadece 3 puan toplayabildi. 2016-17'de Ersun Yanal takımın başındayken ilk 3 haftada hanesine 3 puan yazdırabilmişti. Şampiyonluk sezonu olan 2021-22'de ilk 3 haftada ise puan yitirmemişti.
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