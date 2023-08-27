TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Carlos Vinicius bombası!

Karadeniz ekibi forvet transferi için dört koldan saldırıyor. Bruno Petkovic 1 numaralı aday ve artık bu konuda kısa süre içinde net gelişmeler bekleniyor. Jean Pierre Nsame için de Young Boys ile pazarlıklar olumlu ilerliyor. Hareketlilik sürerken Fırtına'nın gündemine bambaşka bir isim daha girdi: Carlos Vinicius... Fulham'da aradığı süreleri bulamayan Brezilyalı yıldız için Trabzonspor'un İngiliz ekibinin kapısını çaldığı ve şartlarını sorduğu öğrenildi. 28 yaşındaki forvet için Trabzonspor yönetimi ilk atağını yaptı. Fulham 2025'e kadar kontratı olan oyuncusu için 6 milyon euro isteyince, kiralama formülü devreye girdi. Santos alt yapısından çıktı. Palmeiras, Caldense ve Anapolis'ten sonra Real SC ile Portekiz'e adım attı. Ardından Napoli ve Rio Ave'de oynadı. Monaco, Benfica, Tottenham ve PSV'nin ardından Fulham'a geçti.

HENÜZ OYNAMADI

Premier Lig'de Fulham 3 maça çıktı. Carlos Vinicius 3 karşılaşmada da kulübedeydi. Teknik direktör Marco Silva ilk maçta 3, ikinci mücadelede 5 oyuncu değişikliği yaptı. Dün de Arsenal karşısında yedekteydi, oyuna giremedi.

82 GOL, 35 ASIST

Karadeniz ekibinin kanca attığı Carlos Vinicius kariyerinde toplam 216 maça çıktı. 82 defa fileleri havalandırdı. 35 de asisti bulunuyor. 31 defa sarı kartla cezalandırıldı. Hiç kırmızı görmedi.