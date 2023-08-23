TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Massengo hamlesi! Bonservisi elinde

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Transfer döneminde 10 oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, son olarak genç bir yeteneği gündemine aldı.

Karadeniz Gazetesi'nin news.yahoo.com'dan derlediği habere göre; Fırtına bonservisi elinde olan Han-Noah Massengo'ya teklif yaptı.

İngiliz ekibi Bristol City ile sözleşmesi bittikten sonra serbest oyuncu konumuna düşen 22 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler devam ediyor.

Ön libero ve merkez orta sahada görev yapan Massengo, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Bristol City'de 12 maça çıkıp 1 asist yaptı.

Ligin ikinci yarısında Fransa'nın Auxerre takımına kiralanan genç oyuncu, oynadığı 15 maçta gol atamazken, 1 asist yaptı.