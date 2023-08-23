Fountas Trabzon’da

Fırtına'nın Galatasaray maçı öncesi 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas Trabzon'a geldi. İmza sonrası eşyalarını toparlamak için ülkesine giden oyuncu dün ailesiyle birlikte Trabzon'a dönüş yaptı.
Fırtına'nın Galatasaray maçı öncesi 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas Trabzon'a geldi. İmza sonrası eşyalarını toparlamak için ülkesine giden oyuncu dün ailesiyle birlikte Trabzon'a dönüş yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı. 10 numara ve sol açık oynayan Fountas'ın kısa sürede ilk 11'e monte edilmesi bekleniyor.