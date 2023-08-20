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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Mahmoud Trezeguet...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada sakatlanarak oyun dışı kalan bordo mavililer, Mahmoud Trezeguet'nin sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 09:04 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 09:18
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Mahmoud Trezeguet...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Trezeguet'nin kaburgasında kırık tespit edildi.

Trabzonspor'un açıklaması;

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet'nin Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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