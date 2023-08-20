Serkan Asan Pendik'te

Bordo mavili kulüp, futbolcularından Serkan Asan'ı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'a gönderdi. Oyuncunun kiralandığı bildirilen açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan'ın, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Pendikspor A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 24 yaşındaki sağ bek, bordo mavili formayla 67 resim karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Bordomavili kulüp, futbolcularından Serkan Asan'ı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'a gönderdi. Oyuncunun kiralandığı bildirilen açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan'ın, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Pendikspor A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 24 yaşındaki sağ bek, bordo mavili formayla 67 resim karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.