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Mendy öne çıktı

Trabzonspor, orta saha takviyesi için birçok isimle görüşüyor. Ama Angers SCO takımında forma giyen 23 yaşındaki Fransız futbolcu bir adım önde. Batista Mendy için pazarlıklar devam ediyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
Mendy öne çıktı

Trabzonspor yönetimi, orta saha transferi için birçok oyuncuyla görüşüyor. Bu pozisyona en az bir, yabancı kontenjanında boşluk oluşursa iki takviye daha yapma düşüncesinde olan Karadeniz devi; Batista Mendy, Makouta ve Arijan Ademi ile temas halinde. Bu futbolcular arasında Mendy biraz daha ön plana çıktı. Fransız oyuncunun kulübü Angers ile bonservis bedeli konusunda aradaki farklılıklar giderilmek isteniyor. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi kalan 23 yaşındaki oyuncunun da ayrılma düşüncesinde olduğu ve şu an kendisiyle en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Trabzonspor olduğu ifade edildi.

Stoperde de görev yapıyor

Bjelica, Mendy'nin alınması halinde hem takıma enerji katacağını ve orta alandaki defoları gidereceğini hem de yakın vadede kulübe ciddi bonservis teklifleri getirebileceğini düşünüyor. Bordo-mavili yönetim, Mendy için harekete geçerken, Ligue 2'ye düşen Angers ile pazarlıklar başladı. 1 yıl kontratı kalan Mendy, ön liberonun yanı sıra stoperde de görev yapıyor.

Güçlü ve savaşçı

Geçen sezon Ligue 1'de 35 maça çıkan Mendy, defansif özellikleriyle ön planda. 1.91 boyundaki Fransız yıldız, güçlü fiziği ve savaşçı kimliğiyle tam olarak Trabzonspor'un orta alanda ihtiyaç duyduğu futbolcu profilinde...

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