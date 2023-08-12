Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'yı rahmetle andı. Başkan Ertuğrul Doğan, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i temsilen Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti. Futbolcular sahaya şehitlerimizin yer aldığı, "İyi ki varsınız" pankartı ile çıktı.
Trabzon'unMaçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'yı rahmetle andı. Başkan Ertuğrul Doğan, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i temsilen Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti. Futbolcular sahaya şehitlerimizin yer aldığı, "İyi ki varsınız" pankartı ile çıktı.