Teklif iddialı

Trabzonspor'un Varazdin'den 1 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Tonio Teklic, Hırvat basınına konuştu. Sportske Novosti'ye açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki orta saha, "Temsilcim Bogdan ile çok konuştum. Trabzonspor'da karar kıldık. Başka teklifler de vardı ama ben büyük bir kulüp istiyordum. Hırslı ve güçlü bir ligde zirve için mücadele edecek bir yerdeyim" dedi.

SÜPER LİG ÜÇLENDİ

Şampiyonluk için savaşacağını vurgulayan Tonio Teklic, "Maç maç gideceğiz. Herkes bu ligde zirveye oynayabileceğimize inanıyor. En hafif deyimiyle zorlu olacak. Fenerbahçe Dzeko'nun gelişiyle güçlendi, şampiyon Galatasaray hala çok güçlü, Beşiktaş Rebic'i getirdi. Türkiye Süper Ligi hiç bu yıldan daha güçlü olmamıştı. Herkes aynen bu cümleyi kuruyor" sözlerini sarf etti.