Büyük lansman yarın

Trabzonspor'da tarihi sponsorluk anlaşmasının açıklanmasına bir gün kaldı. Bordomavili takımın 1 yıl boşta olan stat isim hakkı anlaşması için Başkan Ertuğrul Doğan tarafından yapılan anlaşmanın detayları yarın statta düzenlenecek tanıtım ile duyurulacak. Kulübün kasasına 5 yılda toplam 40 milyon euro + KDV gibi müthiş bir ücretin gireceği anlaşmanın detaylarını Başkan Doğan paylaşacak.
Trabzonspor'da tarihi sponsorluk anlaşmasının açıklanmasına bir gün kaldı. Bordomavili takımın 1 yıl boşta olan stat isim hakkı anlaşması için Başkan Ertuğrul Doğan tarafından yapılan anlaşmanın detayları yarın statta düzenlenecek tanıtım ile duyurulacak. Kulübün kasasına 5 yılda toplam 40 milyon euro + KDV gibi müthiş bir ücretin gireceği anlaşmanın detaylarını Başkan Doğan paylaşacak.