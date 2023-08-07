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Büyük lansman yarın

Trabzonspor'da tarihi sponsorluk anlaşmasının açıklanmasına bir gün kaldı. Bordomavili takımın 1 yıl boşta olan stat isim hakkı anlaşması için Başkan Ertuğrul Doğan tarafından yapılan anlaşmanın detayları yarın statta düzenlenecek tanıtım ile duyurulacak. Kulübün kasasına 5 yılda toplam 40 milyon euro + KDV gibi müthiş bir ücretin gireceği anlaşmanın detaylarını Başkan Doğan paylaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Büyük lansman yarın
Trabzonspor'da tarihi sponsorluk anlaşmasının açıklanmasına bir gün kaldı. Bordomavili takımın 1 yıl boşta olan stat isim hakkı anlaşması için Başkan Ertuğrul Doğan tarafından yapılan anlaşmanın detayları yarın statta düzenlenecek tanıtım ile duyurulacak. Kulübün kasasına 5 yılda toplam 40 milyon euro + KDV gibi müthiş bir ücretin gireceği anlaşmanın detaylarını Başkan Doğan paylaşacak.
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