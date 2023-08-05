Trabzonspor farka koştu

Trabzonspor, sezon öncesi 7. hazırlık maçında TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK'yı 5-0 yendi. Yavuz Selim sahasında oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini Eren Elmalı, Gomez, Trezeguet, Enis Destan ve Kerem Şen attı. İlk yarıda oynayan Visca iki asist yaptı. İkinci devrede görev yapan Enes, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Sol Arif stopere geçti Denswil, Benkovic, Hüseyin ve Fernandez'in sakatlığı nedeniye dün Trabzonspor'un stoperinde sol bek Arif Boşluk görev yaptı. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok da tercihen kadroya alınmadı.