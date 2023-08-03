Savunma kabusu

Savunma hattına bu sezon 2 stoper takviyesi yapan Trabzonspor'da, 2 yeni oyuncu da sakatlandı. Joaquin Fernandez, Slovenya kampında Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında topu çıkartmak isterken direğe çarpmış ve sol kaval kemiğinde ödem ile diz eklemi içerisinde kanama olduğu açıklanmıştı. İspanyol futbolcu, aradan 3 hafta geçmesine rağmen henüz idmanlara başlayamadı. Hüseyin Türkmen de 1 hafta önce sağ uyluk üst bölgesinden sorun yaşamış ve MR'ında kas yaralanması tespit edilmişti. Bordo-mavililerin bir başka stoperi Benkovic ise Akyazı'da AEK ile oynanan karşılaşmada talihsizlik yaşadı. Burnu kırılan Hırvat stoper, özel bir maske ile lige yetiştirilmeye çalışılıyor.
Savunmahattına bu sezon 2 stoper takviyesi yapan Trabzonspor'da, 2 yeni oyuncu da sakatlandı. Joaquin Fernandez, Slovenya kampında Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında topu çıkartmak isterken direğe çarpmış ve sol kaval kemiğinde ödem ile diz eklemi içerisinde kanama olduğu açıklanmıştı. İspanyol futbolcu, aradan 3 hafta geçmesine rağmen henüz idmanlara başlayamadı. Hüseyin Türkmen de 1 hafta önce sağ uyluk üst bölgesinden sorun yaşamış ve MR'ında kas yaralanması tespit edilmişti. Bordo-mavililerin bir başka stoperi Benkovic ise Akyazı'da AEK ile oynanan karşılaşmada talihsizlik yaşadı. Burnu kırılan Hırvat stoper, özel bir maske ile lige yetiştirilmeye çalışılıyor.