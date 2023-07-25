TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a 20'lik orta saha! Görüşmeler sıklaştı

Bordo mavililer, Danimarka ekibi Lyngby forması giyen 20 yaşındaki oyuncu Tochi Chukwuani için görüşmelerini sıklaştırdı.

1 metre 87 santimetre boyundaki Nijerya asıllı Danimarkalı futbolcu, atletik yapısı ve oyunu çift yönlü olarak oynamasıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile anlaşan Tochi Chukwuani'nin transferi, kovid-19'a bağlı olarak kalbinde çıkan sorun nedeniyle son anda iptal olmuştu.

Trabzonspor, oyuncuyla ilgili detaylı bir sağlık raporu istedi. İtalya'ya transferi iptal olduktan sonra Lyngby'nin kadroya dahil ettiği Tochi Chukwuani, geçen sezon Danimarka ekibiyle 23 resmi maça çıktı.